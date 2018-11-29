Двое молдаван задержаны за организацию секс-трафика

Двое молдаван задержаны за организацию секс-трафика

27 ноября сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми Национальной инспекции по расследованию вместе с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали двух человек (сожителей) в возрасте 18 и 21 года, уроженцев районов Криулень и Ниспорень.

Они обвиняются в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Жертвами злоумышленников становились дети из социально-уязвимых семей. Было установлено, что в 2017 году обвиняемые завербовали нескольких молодых людей, в том числе троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет, в районах Анений Ной и Теленешть. Впоследствии жертв разместили в нескольких квартирах в столице, арендованных преступниками.

Несовершеннолетних заставляли оказывать сексуальные услуги по ставке 800 леев в час, при этом 50% незаконных заработков забирали трафиканты.

В настоящее время предпринимаются действия по идентификации всех жертв, а также других лиц, которые могли участвовать в совершении преступления.

Двое преступников задержаны на 72 часа. Если их признают виновными, подозреваемым грозит тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.

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