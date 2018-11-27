Двое молдаван задержаны на границе с поддельными документами

Двое молдаван задержаны на границе с поддельными документами

Сотрудники Пограничной полиции на границе Албица обнаружили у двух граждан Молдовы поддельные удостоверения личности, которые задержанные намеревались использовать на территории Германии.

26 ноября, около 18:30, в пункте пересечения границы Албица-Яссы были досмотрены пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter, граждане Молдовы в возрасте 26 и 32 лет.

В момент проверки в кошельках граждан были замечены два удостоверения личности румынского образца, которые оказались поддельными.

По словам задержанных, они приобрели два удостоверения личности в Германии у неизвестного лица, заплатив 100 евро за каждый документ, пишет realitatea.md.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.

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