Двое молдаван в Румынии попались с поличным при ограблении квартиры

Двое мужчин из Молдовы были задержаны на 24 часа после того, как они нелегально пересекли границу Румынии и совершили попытку ограбления в этой стране.

Согласно пресс-релизу полиции уезда Галац, 20 августа в участок поступило сообщение от жителя одноименного муниципия. Мужчина рассказал, что в момент, когда он подходил к своему жилью, из дома вышли два незнакомца и принялись разбрызгивать слезоточивый спрей в его направлении.

Подозреваемые вскоре были идентифицированы и задержаны. Ими оказались двое граждан Молдовы возраста 28 и 29 лет. Один из них имел при себе фальшивые документы.

Выяснилось, что они пробрались в квартиру заявителя с целью ограбления, но были застигнуты им врасплох и распылили слезоточивый спрей в надежде успеть убежать.

Полиция Румынии продолжает расследование.