Двое молдаван с несоответствующими водительскими правами пойманы на границе с Румынией

Один из них пытался пересечь границу на КПП “Албица”, второй – на КПП “Скулень”.

Так, вечером 13 сентября для прохождения трансграничного контроля на КПП “Албица” явился 36-летний гражданин Молдовы, управлявший микроавтобусом с прицепом, оба зарегистрированные в Молдове. При проверке выяснилось, что водительские права мужчины годны лишь для категория A, B, C, в то время как для управления двойным транспортным средством необходима также категория BE.

Второй случай был зарегистрирован ночью 14 сентября. 44-летний молдаванин намеревался въехать в соседнюю страну за рулем микроавтобуса, зарегистрированного в Молдове. При проверке, однако, выяснилось, что водительские права имеют признаки фальсификации. Сам мужчина рассказал, что купил права в 2011 году, так как оригинального документа он лишился.

По обоим случаям проводятся предусмотренные законом действия.