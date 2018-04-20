Двое молдаван пытались ввезти в Румынию около 10 тысяч контрабандных сигарет (ФОТО)

Попытку ввоза незадекларированного товара предотвратили на КПП Скулень.

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции Румынии, вчера утром контроль проходил 32-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии, который управлял автомобилем марки Opel Astra, зарегистрированный в соседней стране. На основании имеющейся информации, стражи границы провели тщательную проверку транспортного средства, в ходе чего была обнаружена крупная партия сигарет марки Rothmans с молдавскими акцизами.

Сигареты в количестве 5 100 были спрятаны между задним сиденьем и топливным баком автомобиля. Вся партия, которая оценивается 10,3 тысяч леев, была изъята. Правонарушитель заплатит штраф в размере около 22 тысяч леев. Кроме этого, его автомобиль стоимостью около 30 тысяч леев был конфискован.

Вскоре после этого на КПП подъехал ещё один 43-летний гражданин Молдовы и Румынии, который находился за рулём грузовика марки Volvo. В ходе тщательного контроля стражи границы обнаружили припрятанные в кабине 4 тысячи сигарет марки Rothmans с акцизами РМ. Контрабанда на сумму 8,1 тысяч леев была изъята. Мужчине грозит штраф в размере около 26 тысяч леев.