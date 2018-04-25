Двое молдаван пытались сбежать от румынских пограничников, когда их “застукали” в кустах с контрабандой (ФОТО)

Мужчины пытались отправить на “чёрный рынок” Румынии 10 тысяч пачек сигарет марки Ashima с молдавскими акцизами, стоимость которых оценивается в 480 тысяч леев.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл вчера вечером на участке дороги между Яссами и коммуной Биволарь. Сотрудники пограничной полиции, которые проводили мероприятия по борьбе с контрабандой, заметили в зарослях мужчину, а рядом с ним большое количество коробок, обёрнутых в фольгу черного цвета. Увидев правоохранителей, мужчина пустился в бега, воспользовавшись темнотой и густой растительностью. Однако стражи порядка схватили правонарушителя. Им оказался 31-летний гражданин Молдовы и Румынии.

Кроме этого, вблизи этого места был замечен автомобиль марки Citroen, за рулём которого находился подельник контрабандиста – 29-летний гражданин Молдовы. Оба подозреваются в преступной деятельности, связанной с контрабандой в особо крупных размерах. Молдавские власти уже были проинформированы в этой связи.

Партия контрабанды была изъята. А транспортное средство, стоимость которого оценивается примерно в 40 тысяч леев, было временно конфисковано.