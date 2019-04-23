Двое молдаван пытались незаконно перевезти в поезде печатную продукцию (ФОТО)

Двое молдаван пытались незаконно перевезти в поезде печатную продукцию (ФОТО)

Граждане Молдовы пытались незаконно вывезти более 360 книг из Российской Федерации. Незаконную печатную продукцию обнаружили пограничники Сумского отряда в поездах, следовавших из России в Молдову.

В пункте контроля “Хутор Михайловский” пограничники и работники фискальной службы в двух поездах “Москва-Кишинёв” обнаружили более 360 различных книг. Продукция перевозилась через границу без соответствующего декларирования, пишет unn.com.ua. В обоих случаях владельцами книг оказались граждане Молдовы в возрасте 27 и 24 лет.

Обнаруженные книги были изъяты. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

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