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Двое молдаван пытались нелегально доставить в Лондон партию сигарет (ФОТО)

Двое молдаван пытались нелегально доставить в Лондон партию сигарет (ФОТО)

Планам контрабандистов помешал служебный пёс с чутким носом.

Несколько чемоданов, наполненных незадекларированными пачками сигарет, были обнаружены сотрудниками таможенного поста в аэропорту Кишинева. Багаж принадлежал двум гражданам Молдовы, намеревавшихся лететь в Лондон.

Нелегальный товар был поровну распределен – в багаже каждого было по 680 пачек сигарет. Тем не менее, служебная собака, унюхавшая табак, помешала планам контрабандистов.

Вся партия сигарет была конфискована, а в отношении перевозивших их мужчин составлены протоколы. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 3000 до 4500 леев.

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