Двое молдаван, пострадавших в несчастных случаях в России, прибыли на родину (ФОТО, ВИДЕО)

Двое молдаван, пострадавших в несчастных случаях в России, прибыли на родину (ФОТО, ВИДЕО)

1 сентября во второй половине дня Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям доставил в Молдову посредством поезда двоих наших сограждан, ранее получивших травмы в РФ.

Один из них – 27-летний мужчина, который получил серьёзные травмы в результате аварии и был госпитализирован в больницу Калужской области. Долгое время мужчину не могли транспортировать на родину, так как его состояние этого не позволяло. Второй – 44-летний мужчина, который пострадал в результате несчастного случая на производстве в Санкт-Петербурге.

Перевозимых молдаван два экипажа SMURD встретили на вокзале в Окнице. На протяжении всего пути в Кишинев за ними наблюдали врачи. В столице их доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

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