Двое молдаван, пострадавших в несчастных случаях в России, будут доставлены на родину поездом

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям скоро доставит в Молдову двоих наших сограждан, получивших травмы в РФ.

По данным пресс-службы ГИЧС, один из них – 27-летний мужчина, который получил серьёзные травмы в результате аварии и был госпитализирован в больницу Калужской области. Долгое время мужчину не могли транспортировать на родину, так как его состояние этого не позволяло. Второй мужчина, которого ждёт репатриация – 44-летний мужчина, который пострадал в результате несчастного случая на производстве в Санкт-Петербурге, а по просьбе его родственников он также будет доставлен в Молдову.

В Россию отправились два офицера ГИЧС, которые будут контролировать процесс репатриации и следить за состоянием здоровья пострадавших граждан Молдовы. Их доставят поездом в Окницкий район, после чего они будут переданы команде SMURD, которые в свою очередь обеспечат транспортировку пострадавших в столичный Институт неотложной медицинской помощи. По данным ГИЧС, пострадавшие прибудут на север страны утром 1 сентября.

Напомним, что в начале текущего месяца под Калугой произошла страшная авария с участием микроавтобуса из Молдовы, которая забрала жизни семерых наших соотечественников. Ещё 7 граждан получили травмы различной степени тяжести, а в течении месяца были доставлены на родину.

Ещё один несчастный случай произошёл на производстве в Санкт-Петербурге, где четверо молдаван упали со строительных лесов. Все получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники ГИЧС взяли на себя ответственность за транспортировку пострадавших и производит её, исходя из состояния здоровья наших соотечественников.