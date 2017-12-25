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Двое молдаван пострадали в Италии на горнолыжном курорте

Двое молдаван пострадали в Италии на горнолыжном курорте

Супружеская пара получила травмы, катаясь на санях.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Кампо Катино, который находится недалеко от Лацио в провинции Фрозиноне. Туда муж с женой, постоянно проживающие в Риме, приехали, чтобы отметить католическое Рождество, пишет stirilocale.md.

Съезжая со спуска на пластиковых санях, они набрали значительную скорость и не заметили холм, наехав на который, выпали из саней. У мужчины оказалась повреждена спина, а у женщины обнаружили раны на ногах.

В итоге на место происшествия прибыли два вертолета, которые доставили пострадавших молдаван в больницу Рима.

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