Двое молдаван попытались попасть в соседнюю страну с поддельными документами

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Пограничники обнаружили у двух граждан документы с признаками фальсификации. Подделки были куплены у неизвестного лица за 150 евро.

Инцидент зарегистрировали сегодня на выезде из страны на КПП “Джурджулешты-Галац”. Пограничники остановили автомобиль, за рулём которого находился житель Единецкого района. В салоне также находился пассажир. Оба мужчины вели себя подозрительно, в связи с чем была инициирована проверка.

В результате в личном багаже путешественников были обнаружены три документа: румынские водительские права, удостоверение личности и свидетельство о профессиональной компетентности водителя – все с признаками подделки. Граждане сообщили, что более года назад “купили” документы за 150 евро.

На имена нарушителей были составлены протоколы. Документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

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