Двое молдаван попытались пересечь границу с поддельной “Зелёной картой” (ФОТО)

Двое молдаван попытались пересечь границу с поддельной “Зелёной картой” (ФОТО)

Поддельные документы и плантация дикорастущей конопли были обнаружены пограничниками в конце прошлой недели.

На выезде из страны два гражданина Молдовы предоставили для контроля “Зелёную карту” с явными признаками фальсификации. Первый поддельный документ, выданный властями Франции, был обнаружен в пункте пропуска “Бричаны” у водителя автомобиля Ford Transit. Вторая поддельная автомобильная страховка, выданная компетентными органами Украины, была обнаружена на КПП “Атаки” у водителя автомобиля Volkswagen Passat, зарегистрированного в Российской Федерации. После тщательной проверки документа было установлено, что он был выписан для другого транспортного средства. В обоих случаях поддельные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Также в минувшие выходные сотрудники Пограничной полиции в Окнице обнаружили в 200 метрах от границы с Украиной участки с дикорастущей коноплёй. Растения занимали площадь 20 м2 и достигали высоты 150 см. Они были собраны и уничтожены.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md