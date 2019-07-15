Двое молдаван попытались пересечь границу с поддельной “Зелёной картой” (ФОТО)

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Поддельные документы и плантация дикорастущей конопли были обнаружены пограничниками в конце прошлой недели.

На выезде из страны два гражданина Молдовы предоставили для контроля “Зелёную карту” с явными признаками фальсификации. Первый поддельный документ, выданный властями Франции, был обнаружен в пункте пропуска “Бричаны” у водителя автомобиля Ford Transit. Вторая поддельная автомобильная страховка, выданная компетентными органами Украины, была обнаружена на КПП “Атаки” у водителя автомобиля Volkswagen Passat, зарегистрированного в Российской Федерации. После тщательной проверки документа было установлено, что он был выписан для другого транспортного средства. В обоих случаях поддельные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

Также в минувшие выходные сотрудники Пограничной полиции в Окнице обнаружили в 200 метрах от границы с Украиной участки с дикорастущей коноплёй. Растения занимали площадь 20 м2 и достигали высоты 150 см. Они были собраны и уничтожены.