Двое молдаван попались на румынской таможне на изъятых из обращения авто

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Двое мужчин с двойным гражданством, Молдовы и Румынии, были задержаны в пункте пропуска “Албица – Яссы”. Они управляли транспортными средствами, изъятыми из обращения.

В ночь на 16 октября румынскую границу пересекал 54-летний мужчина за рулём микроавтобуса Ford Tranzit, зарегистрированного в Нидерландах. Через несколько часов в том же пункте пересечения границы был остановлен 28-летний мужчина за рулём микроавтобуса Mercedes, зарегистрированного в Швейцарии.

Сотрудники Пограничной полиции засомневались в подлинности документов, представленных для проверки, пишет unimedia.info. Вскоре было обнаружено, что автомобиль Ford Transit был изъят из обращения в Нидерландах в начале октября, а автомобиль Mercedes – властями Швейцарии в конце 2017 года.

В обоих случаях сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.