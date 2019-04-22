Двое молдаван попались на пограничном контроле с поддельными документами

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Сотрудники Пограничной полиции в контрольно-пропускных пунктах “Крива” и “Атаки” обнаружили у двух граждан Молдовы документы с признаками фальсификации. Инциденты были зарегистрированы в эти выходные.

При въезде в страну через контрольно-пропускной пункт “Крива” был остановлен автомобиль Mercedes Benz S500 с литовскими регистрационными номерами. При проверке документов подтвердился факт фальсификации. Находившийся за рулём авто житель Рышкан сказал, что ничего не знал об обнаруженных нарушениях. В итоге сотрудники таможни конфисковали автомобиль до выяснения всех обстоятельств.

В другом случае было обнаружено поддельное водительское удостоверение, выданное российскими властями. Его изъяли у 20-летнего гражданина Молдовы при выезде из страны, на КПП “Атаки”. На вопросы пограничников молодой человек ответил, что окончил автошколу в Красногорске (Россия).

За нарушения оба задержанных рискуют быть оштрафованными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.