Двое молдаван попались на границе с поддельными документами (ФОТО)

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Двоих граждан Молдовы задержали при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам.

Первый инцидент произошёл на въезде в страну, в пункте пропуска “Атаки”. За рулём автомобиля Volvo находился 38-летний гражданин Республики Молдова. Среди представленных им документов был обнаружен техпаспорт с признаками подделки. Водитель заявил, что получил документ от фирмы-работодателя и не сомневался в его подлинности.

Второй инцидент произошёл в пункте пропуска “Окница”. 48-летний житель Единецкого района попытался выехать из страны на авто с поддельным техосмотром. В ходе проверки было установлено, что документ, выданный польскими властями сроком на два года, оказался недействительным.

Оба документа были изъяты и направлены на экспертизу. Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследование.