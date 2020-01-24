Двое молдаван попались на границе с “липовыми” документами

Двое молдаван попались на границе с “липовыми” документами

Пограничники в пункте пропуска “Скуляны” задержали двух граждан, у которых были обнаружены документы с признаками подделки. В данной связи были составлены протоколы о нарушениях.

Первый случай произошёл 22 января во второй половине дня. В автомобиле Volkswagen Transporter с молдавскими регистрационными номерами в качестве пассажира находился 24-летний молдаванин. Среди предъявленных им документов было водительское удостоверение с признаками подделки.

Аналогичный случай был зарегистрирован на выезде из страны. У гражданина Молдовы пограничники обнаружили поддельное румынское удостоверение личности. Мужчина признался, что, находясь в Германии, купил документ за 150 евро.

В обоих случаях правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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