Двое молдаван погибли в страшном ДТП в Германии

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Двое граждан Молдовы погибли в аварии в Германии. За рулём автомобиля находился 20-летний молодой человек из села Кеселия Маре Кагульского района. С ним был его друг из Кантемирского района.

По предварительным данным, парень уснул за рулём и въехал в дерево, пишет publika.md. По информации отца водителя, оба погибших работали на мясокомбинате. По словам мужчины, сын отправился на заработки в Германию два месяца назад и недавно купил машину, на которой разбился.

Полиция проводит расследование трагического случая.