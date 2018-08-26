Двое молдаван незаконно проникли в Румынию, убегая с родины из-за долгов и проблем с законом

Действия были пресечены пограничниками соседней страны.

Так, сотрудники ясского отделения пограничной полиции, получив “наводку” от доверенного лица, обнаружили неподалеку от пограничного села Мынзэтешть двух мужчин без документов.

При дальнейшей проверке выяснилось, что задержанные – граждане Молдовы возраста 18 и 35 лет. На незаконное проникновение в соседнюю страну они решились, так как у старшего в Молдове “висят” долги, а младший находится в розыске за кражу. Они намеревались добраться до Ясс, чтобы найти там работу.

Нарушители были переданы властям Молдовы.