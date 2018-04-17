Двое молдаван незаконно обновили свои паспорта для работы во Франции (ФОТО)

За несколько дней на КПП Скулень и Кагул пограничная полиция выявила поддельные документы у пятерых молдаван и одного украинца.

Как сообщает пресс-служба ведомства, два сфальсифицированных румынских удостоверения были выявлены у двух пассажиров рейсового автобуса Унгены-Яссы. Правонарушители объяснили, что документы, которые впоследствии должны были использоваться во Франции, им выдал неизвестный человек.

Кроме этого, на том же КПП проходили контроль двое жителей Оргеева и села Башкалия в возрасте 34 и 22 лет. Путешественники направлялись в Чехию и Германию. Во время тщательного контроля сотрудники пограничной полиции обнаружили у них в багаже два недействительных водительских удостоверения. Правонарушители никак не объяснили наличие поддельных документов.

Ещё один подобный случай был зарегистрирован стражами границы, когда в багаже гражданина Украины обнаружили поддельный техпаспорт. Согласно переданным данным, 27-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter хотел въехать на территорию РМ, предоставив документы, выданные украинскими властями. Однако при осмотре багажа, стражи границы обнаружили ещё один техпаспорт идентичный тому, который им был предаставлен. Единственное, что отличало два документа – вес автобуса. Мужчина отказался как-либо объяснять этот факт.

А на КПП Кагул органы правопорядка обнаружили поддельный сертификат на автомобиль Mercedes Sprinter, зарегистрированный в Ирландии и предоставленный на контроль 36-летним гражданином Молдовы. Мужчина сказал, что получил документ от хозяина транспортного средства, который должен предоставляться стражам границы лишь при нарушении ПДД в странах ЕС. Автобус был конфискован.

Сотрудники пограничной полиции работают над всеми зарегистрированными случаями. По фактам фальсификации документов были заведены дела о правонарушениях. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов или до 2-х лет лишения свободы.