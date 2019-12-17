Двое молдаван на велосипедах пытались провезти через румынскую таможню партию сигарет (ФОТО)

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Двое граждан Молдовы получили запрет въезд в Румынию сроком на 5 лет. Они пытались перевезти через границу незадекларированные сигареты.

Два велосипедиста в сопровождении гражданина Румынии были остановлены в пункте пропуска “Галац”, пишет publika.md. В результате проверок было обнаружено 6 400 сигарет, которые граждане Молдовы спрятали под одеждой и в сумках для инструментов.

Сигареты были конфискованы. Нарушителям объявили о запрете на въезд в соседнюю страну в течение 5 лет.