Двое молдаван и гражданин Турции попытались пересечь границу с поддельными документами

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Сотрудники Пограничной полиции сообщили о четырёх случаях использования поддельных документов. Во время проверок при пересечении границы нарушения были выявлены у двух граждан Молдовы и гражданина Турции.

Утром 1 июля в пункте пропуска “Тудора” пограничники заметили признаки фальсификации в карте технического осмотра, выданной молдавскими властями. Нарушителем оказался 31-летний житель Бендер, который управлял автомобилем Mazda. Мужчина рассказал, что обратился к знакомому и приобрёл у него документ за 250 евро.

При въезде в страну поддельную страховку обнаружили у гражданина Турции, который, следуя указанию работодателя, должен был перевезти груз. Мужчина получил комплект необходимых документов, однако не обратил внимания на нарушения.

Также в пункте пропуска “Бричаны” пограничники обнаружили поддельную “зелёную карту”, ​​выданную властями Франции. 37-летний водитель автомобиля BMW отказался прокомментировать случившееся.

Во всех случаях были составлены отчёты о нарушениях. Поддельные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.