Двое молдаван арестованы за рубежом за распространение детской порнографии

Один молдаванин арестован в Тайланде и еще один – в Болгарии в рамках расследования дела о распространении порнографических материалов с участием детей.

Согласно материалам дела, которое совместно ведут полиция Тайланда и Голландии, уроженцы Молдовы являлись администраторами сайта с детской порнографией, за пользование которым посетители платили ежемесячную абонентскую плату в размере 19,95 долларов США, пишет deschide.md.

15 мая в ходе пресс-конференции в Бангкоке полиция Тайланда объявила о задержании одного из подозреваемых в съемной квартире на юге страны. Было доказано, что на распространении порноматериалов с детьми он заработал 3,8 млн долларов.

Расследование инициировала полиция Голландии, а, установив, что один из подозреваемых находится в Тайланде, начала сотрудничество с правоохранительными органами этой страны.

Второй подозреваемый молдаванин, находившийся в Болгарии, был задержан параллельно с его сообщником. В загрузке порноматериалов на администрируемый ими сайт власти Тайланда подозревают десятки тысяч человек.