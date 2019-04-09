Двое маленьких жителей столицы попали в больницу из-за отравления дымом

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Двое несовершеннолетних в возрасте 3 и 5 лет и их 37-летняя мать были госпитализированы этой ночью с симптомами отравления угарным газом. Инцидент произошёл на улице Алба-Юлия.

Согласно предварительной информации, семья надышалась дымом во сне. Причиной инцидента стало короткое замыкание.

Квартира наполнилась дымом. Соседи пострадавших вызвали спасателей. В кратчайшие сроки дети и их мать были доставлены в Институт матери и ребёнка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.