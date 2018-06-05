Двое кишиневцев пойманы за употреблением наркотиков прямо в машине (ВИДЕО)

Случай был зафиксирован вечером в воскресенье, 3 июня. около 21.00.

Отряд Батальона патрулирования во время проверки вверенной им территории заметил подозрительный автомобиль с двумя людьми внутри на улице Николае Григореску на Чеканах, пишет canal3.md.

При проверке выяснилось, что мужчины 29 и 30 лет, являющиеся жителями столицы, очевидно, употребляли наркотики прямо в автомобиле. При них обнаружили самодельный прибор для их употребления, а также пакетик с высушенной измельченной растительной субстанцией.

Мужчины были задержаны. Если подтвердится, что в пакетике было наркотическое вещество, в их отношении будет заведено уголовное дело.