Двое из Калараша оштрафованы за незаконную охоту

Двое из Калараша оштрафованы за незаконную охоту

Двое жителей села Хородиште Каларашского района отправились на охоту с незарегистрированным оружием. Мужчины были задержаны экологическими инспекторами после того, как подстрелили фазана.

Полиция оформила протокол и выписала нарушителям штрафы. Охотничьи ружья были изъяты и доставлены в Инспекцию полиции Калараш, пишет realitatea.md.

В результате за незаконную охоту мужчины получили штрафы в размере 8 500 леев, а также штраф в 6 000 леев за незаконное хранение охотничьего оружия.

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