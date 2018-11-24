Двое из Калараша оштрафованы за незаконную охоту

Двое жителей села Хородиште Каларашского района отправились на охоту с незарегистрированным оружием. Мужчины были задержаны экологическими инспекторами после того, как подстрелили фазана.

Полиция оформила протокол и выписала нарушителям штрафы. Охотничьи ружья были изъяты и доставлены в Инспекцию полиции Калараш, пишет realitatea.md.

В результате за незаконную охоту мужчины получили штрафы в размере 8 500 леев, а также штраф в 6 000 леев за незаконное хранение охотничьего оружия.