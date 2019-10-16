Двое иностранцев пытались въехать в страну по поддельным документам

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Три поддельных документа были обнаружены у граждан Российской Федерации и Украины. Инциденты зарегистрированы вчера, 15 октября, в столичном аэропорту и на КПП “Джурджулешты-Галац”.

В ходе проверки пассажиров рейса “Краснодар-Кишинёв” пограничники заметили 23-летнего мужчину, который предъявил российский паспорт, хотя при этом не знал “родного” языка и не смог назвать цель своего визита в Молдову. В результате при нём были найдены удостоверение личности и водительские права, выданные румынскими властями на имя другого лица. При тщательном изучении документов оказалось, что в них присутствуют признаки подделки.

На въезде в страну в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” пограничники задержали гражданина Украины и Румынии, который представил на контроле поддельные водительские права. 48-летний мужчина признался, что “купил” документ, так как ему срочно понадобилась категория для вождения грузовика. Пересечь границу ему было разрешено только в качестве пассажира.

Все изъятые документы были переданы на экспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.