Двое иностранцев попытались нелегально пересечь границу: мужчинам грозит штраф или тюрьма

Двое иностранцев попытались нелегально пересечь границу: мужчинам грозит штраф или тюрьма

Вечером 10 февраля пограничники задержали двоих мужчин, направлявшихся к молдо-румынской границе. Инцидент произошёл близ села Ивановка Хынчештского района.

Задержанными оказались граждане Турции в возрасте 49 и 47 лет, планировавшие незаконно пересечь государственную границу через реку Прут, чтобы попасть в Румынию.

Мужчин поместили в изолятор временного содержания ИП Унген. За попытку незаконного пересечения государственной границы возбуждены два уголовных дела. Нарушителям грозит штраф в размере до 400 условных единиц или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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