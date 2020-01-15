Двое иностранцев попались при попытке незаконно пересечь границу Молдовы (ВИДЕО)

Двое иностранцев попались при попытке незаконно пересечь границу Молдовы (ВИДЕО)

Вечером 14 января пограничники получили информацию о присутствии в пограничном районе двух мужчин. Они намеревались покинуть территорию Молдовы незаконным путём.

В итоге были задержаны двое граждан Турции, которые без проездных документов и с запретами на въезд на территорию Украины попытались пересечь границу, минуя контрольно-пропускной пункт в Паланке.

В настоящее время нарушители в возрасте 20 лет и 21 года находятся в изоляторе ИП Каушан. Им грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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