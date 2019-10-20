Двое граждан попались при попытке провезти в тайниках партию незадекларированных товаров (ФОТО)

Двое граждан попались при попытке провезти в тайниках партию незадекларированных товаров (ФОТО)

Сотрудники таможни и пограничники в результате совместных действий обнаружили и изъяли несколько партий товаров, которые пытались незаконно провезти через границу в тайниках.

В первом случае в ходе проверки поезда “Чернэуць-Ларга” таможенники задержали гражданина Молдовы, у которого в сумках обнаружили женские и мужские куртки без подтверждающих документов. В соответствии с правовыми процедурами был составлен акт о нарушении.

Во втором случае сотрудники Пограничной полиции в пункте “Крива” при помощи служебной собаки обнаружили партию товаров, спрятанную в грузовом микроавтобусе. Водитель отказался выполнять требования законодательства при проведении таможенного контроля. В итоге товары без документов о происхождении были конфискованы и переданы в специализированные подразделения Таможенной службы.

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