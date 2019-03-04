Двое граждан Молдовы пострадали в серьёзном ДТП в Германии

Двое граждан Молдовы пострадали в серьёзном ДТП в Германии

Двое граждан Молдовы попали в больницу в Германии после того, как микроавтобус, в котором они находились, врезался в припаркованный в неположенном месте грузовик. В результате аварии водитель получил травму головы, а пассажиру провели операцию на ноге. Обоим пострадавшим по 38 лет.

По данным местных СМИ, авария произошла утром 1 марта возле города Дорнштадт. Микроавтобус следовал в город Штутгарт. Не заметив неправильно припаркованный грузовик, пассажирский автобус врезался в прицеп.

Ещё одно транспортное средство, следующее за микроавтобусом, не смогло притормозить и врезалось в автобус сзади. В результате водителю и пассажиру из Молдовы потребовалась помощь спасателей, пишет deschide.md.

По информации, предоставленной представителем транспортной компании, пассажира прооперировали. На данный момент жизни пострадавших граждан Молдовы вне опасности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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