Двое граждан Молдовы погибли в страшном ДТП на трассе Одесса – Рени

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Вечером во вторник 16 июля на трассе Одесса – Рени, рядом с селом Петродолинское Овидиопольского района, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей “ВАЗ” и “Volkswagen”.

Как передает “Украинская служба информации”, водитель автомобиля “Volkswagen”, житель Приднестровья, а его пассажирка, гражданка Молдовы, от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля “ВАЗ” был госпитализирован с травмами разного уровня тяжести.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции и группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение ПДД, которое привело к смерти потерпевшего или нанесло тяжкие телесные повреждения) УК Украины. Согласно данной статьи нарушителю может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет управлять транспортным средство на срок до 3 лет.

В данный момент следственные мероприятия продолжаются.