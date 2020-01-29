Двое граждан Молдовы находятся в закрытом на карантин из-за коронавируса китайском городе Ухань

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Двое наших соотечественников сообщили в дипломатическую миссию о том, что находятся на территории города Ухань в провинции Хубэй, где в настоящее время китайскими властями ограничен въезд и выезд. Посольство Республики Молдова связалось с китайскими властями, чтобы наши соотечественники получили разрешения на выезд из города.

Посольство нашей страны в Пекине поддерживает связь с молдавскими гражданами через официальную страницу в китайской социальной сети “wechat”, электронную почту и телефоны дипломатической миссии. Молдавским гражданам регулярно сообщают о мерах по борьбе с коронавирусом, передаёт moldpres.md.

Две другие семьи, проживающие в других провинциях, которые не затронуты эпидемией, выразили желание покинуть территорию Китая

Стоит отметить, что для предотвращения распространения коронавируса аэропорт города Ухань был закрыт. Также ограничен выезд из страны китайских туристов.

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