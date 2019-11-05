Двое студентов из Израиля, замешанные в деле о наркотиках, арестованы за коррупцию и торговлю влиянием

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После обысков, прошедших по адресам проживания нескольких израильских студентов-членов преступной группировки, специализирующейся на незаконном обороте наркотических веществ, некоторые из них попытались избежать уголовной ответственности за преступления. Было установлено, что в этих целях они совершили несколько актов коррупции.

Так, 4 ноября сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) вместе со следователями СИБ задержали двоих граждан Израиля в возрасте 23 и 24 лет. Один из них подозревается в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Чтобы избежать ответственности, задержанные намеревались передать взятку сотрудникам Бюро по миграции и беженцам, а также другим служащим учреждений, ведущим дело о незаконном обороте наркотиков.

По итогам обысков была обнаружена и изъята денежная сумма в размере 2 600 евро, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Задержанные частично признали свою вину и согласились сотрудничать с правоохранительными органами. В случае обвинительного приговора им грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 и, соответственно, от 3 до 7 лет.