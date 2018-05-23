Двое детей в Приднестровье отравились лекарствами

Двое детей в Приднестровье отравились лекарствами

Один из них проходит лечение в больнице, а другой – дома. 

Как сообщает МВД Приднестровья, один из инцидентов произошел в Слободзее. 2-летний малыш на какое-то время оказался предоставлен сам себе. Дотянувшись до бутылочки с медицинским препаратом, ребёнок сделал глоток. Мама вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшего в ЦРБ. Ему был установлен диагноз «Медикаментозное отравление витамином D 3». Госпитализация мальчику не потребовалась.

Аналогичный случай имел место в селе Чобручи. Мальчик 5 лет нашёл и проглотил несколько таблеток «Циннаризина». Врачи Центральной районной больницы, куда ребёнка привезла скорая помощь, констатировали медикаментозное отравление. Малолетний пациент проходит лечение в больнице.

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