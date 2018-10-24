Двое детей в Приднестровье отравились лекарствами

Двое детей в Приднестровье отравились лекарствами

В Центральную районную больницу Слободзеи поступили двое малышей, которым был установлен диагноз «Отравление лекарственными средствами». 

В частности, как пишет пресс-служба МВД ПМР, 2-летний житель Слободзеи, оставшийся без присмотра, нашёл на тумбочке средство для снижения артериального давления и проглотил несколько таблеток. Его мама, не зная о случившемся, через какое-то время заметила ухудшение состояния здоровья сына. За помощью женщина обратилась в лечебное учреждение.

В этот же день в Слободзее в подобной ситуации оказалась жительница города. Молодая мама ненадолго отлучилась в кухню, чтобы разогреть молоко для 2-летней дочери. Девочка в это время смотрела мультфильм. Однако интереснее приключений сказочных героев для малышки оказалось оставленное на видном месте лекарство в красочной упаковке. Вернувшись в комнату, женщина ужаснулась при виде того, как дочь пережёвывает таблетки. Вместе с ребёнком горожанка поспешила к врачам.

В настоящее время пострадавшие уже находятся дома. По обоим фактам происшествий проводятся разбирательства.

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