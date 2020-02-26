Двое детей отравились продуктами горения в Бендерах

Двое детей отравились продуктами горения в Бендерах

С признаками отравления продуктами горения 25 февраля в бендерскую городскую больницу были доставлены двое детей 4 и 11 лет. О маленьких пациентах врачи сообщили в милицию.

Как выяснилось, причина случившегося – неправильное использование газовой колонки. Накануне вечером нагревательный прибор работал в квартире, пока 34-летняя мама купала сыновей. Окна в помещении были закрыты. Ночью все почувствовали себя плохо, и женщина вызвала “скорую”.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в настоящее время здоровью детей и их матери ничто не угрожает.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md