Двое детей отравились продуктами горения в Бендерах

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С признаками отравления продуктами горения 25 февраля в бендерскую городскую больницу были доставлены двое детей 4 и 11 лет. О маленьких пациентах врачи сообщили в милицию.

Как выяснилось, причина случившегося – неправильное использование газовой колонки. Накануне вечером нагревательный прибор работал в квартире, пока 34-летняя мама купала сыновей. Окна в помещении были закрыты. Ночью все почувствовали себя плохо, и женщина вызвала “скорую”.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в настоящее время здоровью детей и их матери ничто не угрожает.