Двое детей отравились “Белизной” в Днестровске

Двое детей отравились “Белизной” в Днестровске

Двое малышей были доставлены в ГУ «Республиканский центр матери и ребёнка». У двухлетней пациентки и её годовалого брата врачи диагностировали острое бытовое пероральное отравление химическим веществом.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства было установлено, что дети выпили средство «Белизна». Мама отвлеклась всего на несколько минут, вынимая вещи из стиральной машины. В это время малыши попробовали средство бытовой химии.

Врачи оказали малышам медицинскую помощь. На данный момент они переведены из отделения анестезиологии и реанимации в общую палату.

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