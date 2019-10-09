Два человека погибли в аварии на трассе “Тирасполь-Первомайск” (ФОТО)

0

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября на участке автодороги “Одесса-Брест”. Двигаясь из Тирасполя в Первомайск, 18-летний житель Днестровска, предположительно, не справился с управлением Volkwagen, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир, находившийся на заднем сиденье автомобиля (житель с. Незавертайловка 1983 г. р.). Другой 18-летний юноша, житель Днестровска, следовавший на переднем пассажирском сиденье, доставлен в больницу, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. После ряда экспертиз будет установлена причина аварии. Обстоятельства инцидента выясняются.