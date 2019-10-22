Два человека арестованы по делу о контрабанде сигарет на 1,9 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет обвиняются в контрабанде табачных изделий в особо крупных размерах. Согласно оперативной информации, сигареты поступали через приднестровский регион и должны были попасть на чёрный рынок ЕС.



Напомним, что 17 октября в рамках совместной операции Таможенной службы и СИБ на одной из улиц в Кишинёве был остановлен грузовик, за рулём которого находился 40-летний мужчина. Во время проверки сотрудники таможни обнаружили в боковой стенке прицепа крупную партию табачных изделий.

В результате правоохранители изъяли 1,5 млн сигарет марки «Favorit» и «AB» (150 коробок) без акцизных марок и документов о происхождении. Сигареты были конфискованы, а транспортное средство задержано до выяснения всех обстоятельств инцидента.

По требованию прокуроров обвиняемых поместили под стражу на 30 дней. В случае обвинительного приговора им грозит тюремный срок от 3 до 10 лет.