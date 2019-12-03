Двое бывших сотрудников МВД задержаны за взятку в 1 300 евро

Двое бывших сотрудников МВД задержаны за взятку в 1 300 евро

Бывший сотрудник полицейской бригады специального назначения Fulger и бывший сотрудник ИП Хынчешты были задежраны за злоупотребление властью.

Согласно предварительной информации, они получили от двух жителей Кишинёва 1 300 евро в обмен на помощь в получении водительских прав категории “A”, “B”, “D” и “E” без сдачи экзаменов.

В отношении задержанных было возбуждено два уголовных дела за злоупотребление властью, пишет jurnal.md. В случае обвинительного приговора им грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц или тюремное заключение сроком до 5 лет.

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