Двое бывших сотрудников МВД задержаны за взятку в 1 300 евро

0

Бывший сотрудник полицейской бригады специального назначения Fulger и бывший сотрудник ИП Хынчешты были задежраны за злоупотребление властью.

Согласно предварительной информации, они получили от двух жителей Кишинёва 1 300 евро в обмен на помощь в получении водительских прав категории “A”, “B”, “D” и “E” без сдачи экзаменов.

В отношении задержанных было возбуждено два уголовных дела за злоупотребление властью, пишет jurnal.md. В случае обвинительного приговора им грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц или тюремное заключение сроком до 5 лет.