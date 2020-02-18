Двое бывших осуждённых вновь окажутся за решёткой за “бизнес” на марихуане

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о вынесении наказания в виде лишения свободы на срок 14 и 13 лет в отношении двух недавно освобождённых мужчин. Их обвиняют в хранении и в продаже марихуаны в особо крупных размерах.

Обвиняемые занимались нелегальным “бизнесом” в конце 2018 – начале 2019 годов, вскоре после того, как освободились из тюрьмы. Один из них ранее был осуждён за аналогичное преступление, а второй – за изнасилование и домашнее насилие.

Ответчики, уроженцы Кишинёва и Крикова, познакомились в заключении. Тогда один из них работал в пенитенциаре в качестве библиотекаря.

После освобождения приятели стали заниматься запрещённой законом деятельностью, а именно, выращиванием и продажей марихуаны. Прокурорам удалось собрать достаточно доказательств вины подозреваемых и передать дело в суд. По отношению к обвиняемым была применена мера предварительного заключения, которая продлится до вступления приговора в законную силу.