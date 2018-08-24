Двое безработных мужчин напали на пенсионерку и отобрали у неё все деньги

Пожилая женщина недавно получила надбавку к пенсии, но осталась без неё, после того как двое нигде не работающих мужчин из Слободзеи силой отобрали недавно полученные деньги.

По данным МВД Приднестровья, в милицию пришло письмо от 69-летней жительницы города Слободзея, которая пожаловалась, что двое мужчин силой отобрали у неё деньги.

Милиции стало известно следующее. 1 августа в частный дом пенсионерки зашли двое нигде не работающих мужчин. Применяя физическое насилие, они отобрали у старушки 983 приднестровских рубля. Женщина только что получила надбавку к пенсии, о чём злоумышленникам было известно. Пригрозив потерпевшей расправой в случае огласки, сообщники скрылись с места преступления. Однако женщина нашла в себе силы обратиться в правоохранительные органы за помощью.

В результате следственных мероприятий оба подозреваемых были задержаны. Ими оказались горожане 30 и 45 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.