Движение транспорта на участке улицы Тигина будет приостановлено до середины июня. Автобусы перенаправят

Движение транспорта на участке улицы Тигина будет приостановлено до середины июня. Автобусы перенаправят

Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 23 мая по 14 июня будет приостановлено движение транспорта по улице Тигина между улицами Колумна и Митрополит Варлаам. На этом участке будут проводиться работы по восстановлению инженерных сетей. 

Во время ремонта автобусы №24, 31, 38 и 39 будут следовать с улицы Вадул-луй-Водэ по улице Измаил, бульвару Дмитрия Кантемира, бульвару Константина Негруцци, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причиненный ущерб. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать данную зону.

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