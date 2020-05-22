Движение транспорта на участке улицы Тигина будет приостановлено до середины июня. Автобусы перенаправят

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 23 мая по 14 июня будет приостановлено движение транспорта по улице Тигина между улицами Колумна и Митрополит Варлаам. На этом участке будут проводиться работы по восстановлению инженерных сетей.

Во время ремонта автобусы №24, 31, 38 и 39 будут следовать с улицы Вадул-луй-Водэ по улице Измаил, бульвару Дмитрия Кантемира, бульвару Константина Негруцци, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причиненный ущерб. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать данную зону.

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