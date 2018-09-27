Движение по одному из участков улицы 31 августа 1989 возобновят с завтрашнего дня

Движение по одному из участков улицы 31 августа 1989 возобновят с завтрашнего дня

Завтра, 28 сентября, будет возобновлено движение по еще одному участку улицы 31 августа 1989. Речь идет об участке между улицами Болгарская и Тигина. 

По словам представителей примэрии Кишинева, до настоящего времени были завершены работы по реабилитации коммунальных сетей по улице 31 августа 1989 в периметре улиц Болгарская и Чуфля.

Напомним, во время проведения работ движение транспорта по улице Букурешть между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и Чуфля организовано в оба направления. Работы по восстановлению водораспределительных и канализационных сетей будут вестись также на улицах Тигина и Александру чел Бун, начиная с февраля 2019 года.

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