Движение по одному из участков улицы 31 августа 1989 возобновят с завтрашнего дня

Завтра, 28 сентября, будет возобновлено движение по еще одному участку улицы 31 августа 1989. Речь идет об участке между улицами Болгарская и Тигина.

По словам представителей примэрии Кишинева, до настоящего времени были завершены работы по реабилитации коммунальных сетей по улице 31 августа 1989 в периметре улиц Болгарская и Чуфля.

Напомним, во время проведения работ движение транспорта по улице Букурешть между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и Чуфля организовано в оба направления. Работы по восстановлению водораспределительных и канализационных сетей будут вестись также на улицах Тигина и Александру чел Бун, начиная с февраля 2019 года.