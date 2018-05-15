Движение по одной из улиц Кишинева закроют до конца июня

Движение по одной из улиц Кишинева закроют до конца июня

Речь идет об улице Буребиста на отрезке между улицами Четатя Албэ и Сармизеджетуса, движение на которой будет закрыто до 30 июня включительно. 

Как сообщается на сайте примэрии, ограничения будут связаны с проведением работ по ремонту тепловой трассы. Соответствующее распоряжение было подписано вице-примаром Кишинева Нистором Грозаву.

В данной связи маршрут троллейбуса №20 будет сокращен. Так, он будет ездить до Троллейбусного парка №2 с 09.00 до 20.00.

Экономический агент, проводящий работы, должен будет установить на данном участке временные знаки и необходимые ограничители.

 

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