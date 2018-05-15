Движение по одной из улиц Кишинева закроют до конца июня

Речь идет об улице Буребиста на отрезке между улицами Четатя Албэ и Сармизеджетуса, движение на которой будет закрыто до 30 июня включительно.

Как сообщается на сайте примэрии, ограничения будут связаны с проведением работ по ремонту тепловой трассы. Соответствующее распоряжение было подписано вице-примаром Кишинева Нистором Грозаву.

В данной связи маршрут троллейбуса №20 будет сокращен. Так, он будет ездить до Троллейбусного парка №2 с 09.00 до 20.00.

Экономический агент, проводящий работы, должен будет установить на данном участке временные знаки и необходимые ограничители.