Движение по центральной площади Тирасполя перекрыто до 9 сентября

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Движение транспорта по площади Суворова в Тирасполе будет ограничено до 05.00 9 сентября будет ограничено. Это связано с подготовкой и проведением 8 сентября концерта с участием звезд российской эстрады Филиппа Киркорова и Леонида Агутина.

Также ограничение движения будет введено 8 сентября с 17:00 до окончания музыкального шоу по ул. 25 Октября, от ул. Луначарского до пер. Днестровского, и по ул. Шевченко, от ул. К. Либкнехта до ул. Свердлова.

Время работы троллейбусов 8 сентября продлят до 24:00. Маршруты электротранспорта, проходящего через центр, изменят. Места перекрытия движения обозначат временными дорожными знаками.

Кроме этого, будет запрещена реализация на вынос прохладительных напитков в стеклянной таре, спиртных напитков, слабоалкогольных напитков и пива в магазинах, кафе, барах, казино всех форм собственности, а также организация кафе на тротуарах, расположенных в центральной части города:

– по ул. 25 Октября (от ул. Манойлова до пер. Днестровского);

– по ул. Шевченко (от ул. Восстания до ул. К. Либкнехта);

– по ул. Свердлова (от пер. Набережный до ул. Манойлова);

– по ул. Розы Люксембург (от ул. Манойлова до ул. Шевченко);

– по пер. Набережному.