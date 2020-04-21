Движение общественного транспорта в Кишиневе в выходные и понедельник снова приостановят

Движение общественного транспорта в Кишиневе в выходные и понедельник снова приостановят

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. 

Он отметил, что движение общественного транспорта в столице будет приостановлено в субботу и воскресенье, а также в понедельник, 27 апреля.

В то же время Чебан напомнил о решении закрыть столичные кладбища в вышеуказанные дни. Данные ограничения, пояснил он, призваны свести к минимуму случаи заражения коронавирусом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md