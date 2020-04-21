Движение общественного транспорта в Кишиневе в выходные и понедельник снова приостановят

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он отметил, что движение общественного транспорта в столице будет приостановлено в субботу и воскресенье, а также в понедельник, 27 апреля.

В то же время Чебан напомнил о решении закрыть столичные кладбища в вышеуказанные дни. Данные ограничения, пояснил он, призваны свести к минимуму случаи заражения коронавирусом.

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