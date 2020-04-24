Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено в выходные

Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено в выходные

А в понедельник, 27 апреля, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут работать в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении для прессы примарии Кишинева. 

Так, 25 и 26 апреля будет приостановлено движение всех троллейбусов, автобусов и микроавтобусов для недопущения распространения коронавируса. Работа городского транспорта будет возобновлена в понедельник, 27 апреля.

Напомним, в период ЧП общественный транспорт в Кишиневе работает без кондукторов, а поездки бесплатные.

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