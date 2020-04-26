Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено и завтра

Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено и завтра

Завтра, 27 апреля, движение общественного транспорта в столице также будет приостановлено. Об этом говорится в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев. 

– Приостанавливается движение общественного транспорта в муниципии Кишинев 27 апреля 2020 года, – отмечается в документе.

Напомним, что для снижения рисков распространения коронавируса движение общественного транспорта в Кишиневе было приостановлено в эти выходные, а также в прошлые и в понедельник, 20 апреля.

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